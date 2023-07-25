Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Letjen Suharyanto, Jenderal Kostrad Ahli Intelijen yang Berpeluang Gantikan Dudung

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |11:28 WIB
Letjen Suharyanto, Jenderal Kostrad Ahli Intelijen yang Berpeluang Gantikan Dudung
Letjen Suharyanto/dok BNPB
A
A
A

JAKARTA - Kepala BNPB Letjen Suharyanto berpeluang menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang memasuki masa purnabakti pada 19 November 2023.

Suharyanto merupakan jebolan Akademi Militer (Akmil) cabang infanteri tahun 1989. Dia juga dikenal karena memiliki perjalanan karier yang cukup panjang serta pernah menjabat beberapa jabatan penting di bidang militer. Salah satunya sebagai Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya.

Berdasarkan catatan, Suharyanto pernah menjabat sebagai Komandan Yonif 516/Cakra Yudha tahun 2004 hingga 2005.

Setelahnya, ia dipercaya menjadi Komandan Yonif 500/Raider di tahun 2005 - 2006. Di tahun yang sama, kariernya meningkat dengan menjabat Komandan Kodim 0832/Surabaya Selatan.

Pada 2016, pria yang juga spesialis telik sandi ini dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Kepala Biro Kepegawaian Settama Badan Intelijen Negara (BIN) hingga 2017. Karier Suharyanto terus menanjak perlahan tapi pasti.

Halaman:
1 2
      
