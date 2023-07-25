Mengenal PT Pindad, Industri Alutsista yang Produksi Mobil Taktis Maung RI 1

JAKARTA- Mengenal PT Pindad, industri alutsista yang produksi mobil taktis Maung RI 1 menarik untuk diulas. Lantaran, perseroan plat merah ini berhasil menciptakan model terbaru kendaraan taktis dengan nama Maung RI 1.

Adapun, kendaraan Maung produksi PT Pindad ini baru saja dijajal oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan Menteri BUMN, Erick Thohir di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang beberapa waktu lalu. Hal ini membuat warganet penasaran mengenai profil perusahaan PT Pindad.

Berikut ini Mengenal PT Pindad, industri alutsista yang produksi mobil taktis Maung RI 1:

PT Pindad sendiri merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri manufaktur, jasa dan perdagangan produk pertahanan keamanan serta produk industria.

Awal mula berdirinya perusahaan ini bermula pada masa kolonial Belanda dimana pada mulanya bernama Constructie Winkel (CW). Setelah itu, namanya berubah menjadi Artillerie Constructie Winkel (ACW) pada tahun 1861 dan Artillerie Inrichtingen (AI) pada 1918.