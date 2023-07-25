Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berpeluang Gantikan Dudung, Ini Sosok Agus Subiyanto Jenderal Kopassus Jago Tembak

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |12:21 WIB
Berpeluang Gantikan Dudung, Ini Sosok Agus Subiyanto Jenderal Kopassus Jago Tembak
Letjen TNI Agus Subiyanto/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

 

JAKARTA - Letnan Jenderal (Letjen) TNI Agus Subiyanto berpeluang memimpin TNI AD untuk menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang memasuki masa purnabakti dalam empat bulan ke depan.

Letjen Agus saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) sejak 4 Februari 2022.

Jenderal Kopassus itu menggantikan Letjen TNI Bakti Agus Fadjari yang menduduki jabatan baru sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI. Lahir di keluarga militer, Agus Subiyanto menempuh pendidikan seperti anak lain pada umumnya.

Pria kelahiran 5 Agustus 1967 itu belajar di SDN Baros Mandiri 4 Cimahi, Jawa Barat dari 1974 hingga 1980. Lulus SD, putra Serka (Purn) Deddy Unadi itu kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 2 Cimahi (1980-1983) dan diteruskan ke SMAN 13 Bandung (1983-1986).

Selepas SMA, Agus Subiyanto ingin mengikuti jejak ayahnya sebagai tentara. Ia pun melanjutkan pendidikan di Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada 1991. Agus kemudian mengikuti Kursus Dasar Kecabangan (Sussarcab) Infanteri dan masuk dalam anggota Kopassus.

Dia mengawali karier militernya di Korps Baret Merah sebagai Kasi Ops Sektor A Grup 3/Pusidkpassus, kemudian menjadi Danyon 22 Grup 2 Kopassus, hingga menjadi Kepala Penerangan Kopassus.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397/viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171327/wahyu-lMY1_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, TNI Tidak Bisa Dipekerjakan untuk Tindak Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171303/wahyu-kuZ8_large.jpg
Kadispenad Ungkap Strategi Penempatan Rudal KHAN di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170966/wahyu-eEqm_large.jpg
TNI AD Lirik Drone Canggih Turki untuk Kirim Logistik hingga Bantu Warga Terpencil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169939/satwa-DWMo_large.jpg
Ekspedisi di Sanggabuana Catat Temuan Penting, TNI AD Perkuat Peran Pelestarian Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154291/maruli_simanjuntak-tQV8_large.jpeg
Daftar Lengkap 25 Pati TNI AD Naik Pangkat, Jenderal Kopassus Asal Tidore Resmi Bintang 3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement