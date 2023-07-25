Berpeluang Gantikan Dudung, Ini Sosok Agus Subiyanto Jenderal Kopassus Jago Tembak

JAKARTA - Letnan Jenderal (Letjen) TNI Agus Subiyanto berpeluang memimpin TNI AD untuk menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang memasuki masa purnabakti dalam empat bulan ke depan.

Letjen Agus saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) sejak 4 Februari 2022.

Jenderal Kopassus itu menggantikan Letjen TNI Bakti Agus Fadjari yang menduduki jabatan baru sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI. Lahir di keluarga militer, Agus Subiyanto menempuh pendidikan seperti anak lain pada umumnya.

Pria kelahiran 5 Agustus 1967 itu belajar di SDN Baros Mandiri 4 Cimahi, Jawa Barat dari 1974 hingga 1980. Lulus SD, putra Serka (Purn) Deddy Unadi itu kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 2 Cimahi (1980-1983) dan diteruskan ke SMAN 13 Bandung (1983-1986).

Selepas SMA, Agus Subiyanto ingin mengikuti jejak ayahnya sebagai tentara. Ia pun melanjutkan pendidikan di Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada 1991. Agus kemudian mengikuti Kursus Dasar Kecabangan (Sussarcab) Infanteri dan masuk dalam anggota Kopassus.

Dia mengawali karier militernya di Korps Baret Merah sebagai Kasi Ops Sektor A Grup 3/Pusidkpassus, kemudian menjadi Danyon 22 Grup 2 Kopassus, hingga menjadi Kepala Penerangan Kopassus.