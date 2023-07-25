Advertisement
KPK: Mantan Bupati Sidoarjo Segera Disidang Terkait Kasus Gratifikasi

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |12:45 WIB
JAKARTA - Mantan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah (SI) akan kembali disidang atas perkara dugaan korupsi. Kali ini, Saiful Ilah bakal disidang atas perkara dugaan penerimaan gratifikasi.

Berkas perkara gratifikasi Saiful Ilah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan telah rampung. Tim jaksa KPK juga telah melimpahkan surat dakwaan untuk Saiful Ilah ke pengadilan.

"Tim jaksa KPK telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Saiful Ilah ke Pengadilan Tipikor," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (25/7/2023).

Saat ini, KPK tinggal menunggu agenda sidang perdana untuk Saiful dari pihak pengadilan. Agenda sidang perdana yakni pembacaan surat dakwaan. Tim jaksa sudah siap untuk membongkar peneriman gratifikasi Saiful Ilah.

"Agenda lanjutan yang disiapkan tim jaksa adalah membacakan surat dakwaan yang berisi uraian seluruh penerimaan gratifikasi yang diterima terdakwa dimaksud selama menjabat Bupati Sidoarjo," jelas Ali.

Sekadar informasi, KPK kembali menetapkan Saiful Ilah sebagai tersangka. Kali ini, mantan Bupati Sidoarjo tersebut ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi.

Sebelumnya, Saiful Ilah juga terjerat perkara suap terkait beberapa proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo. Ia telah divonis bersalah dan dihukum tiga tahun penjara atas kasus suapnya tersebut.

