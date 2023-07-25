Sosok Bacapres Perindo Ganjar Pranowo di Mata Keluarga, Rendah Hati hingga Pendiam





YOGYAKARTA - Semasa menempuh pendidikan SMA dan kuliah di Universitas Gadjah Mada, bakal calon presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo, tinggal bersama keluarga di Yogyakarta. Di mata keluarga, Ganjar Pranowo dinilai merupakan sosok yang rendah hati, jiwa sosial yang tinggi, serta memiliki jiwa kepemimpinan.

MNC Media menyambangi rumah semasa sekolah maupun kuliah yang ditempati ganjar Pranowo. Rumah tersebut berada di wilayah Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Di tempat tersebut, Ganjar Pranowo tinggal bersama Pri Kuntadi yang juga merupakan kakak sulungnya.

Ganjar Pranowo menyelesaikan pendidikan SMA di Bopkri Satu atau Bosa dan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

“Di mata keluarga, Ganjar Pranowo merupakan sosok yang rendah hati, jiwa sosial yang tinggi serta memiliki jiwa kepemimpinan yang sudah terlihat sejak kecil,”ujar Pri Kuntadi.

Dengan keluarga kata dia, Ganjar Pranowo juga sering bertukar pikiran, terutama setelah pulang dari sekolah.

“Ganjar juga mempunyai sifat nrimo dan bahkan waktu menuntut ilmu di Yogyakarta, Ganjar Pranowo juga sering berjalan kaki, saat berangkat dan pulang kuliah,” ujarnya.

Ganjar lanjut dia suka dengan makan sambel tempe dan sayur daun jipang. Dia juga memiliki sifat yang baik dan pendiam, serta sangat menghormati keluarga.