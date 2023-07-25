Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Proyek BTS BAKTI Kominfo Ditarget Rampung 4.200, Saksi Sebut yang Selesai Hanya 668

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |14:12 WIB
Proyek BTS BAKTI Kominfo Ditarget Rampung 4.200, Saksi Sebut yang Selesai Hanya 668
Sidang kasus korupsi BTS Kominfo (foto: dok MPI/Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Divisi Lastmile/Backhaul BAKTI, Mufiammad Feriandi Mirza menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Dalam persidangan, Mirza menyebutkan Kominfo mendapat tugas membangun tower sebanyak 7.904 dari 12 ribu tower. Total jumlah itu kemudian direncanakan pembangunan sebanyak 4.200 tower pada tahap pertama yang ditargetkan selesai pada Agustus 2021.

"Untuk 31 Desember 2021 yang selesai sampai on air/ada sinyal itu 668," kata Mirza di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

Karena masih jauh dari target yang ditentukan, kemudian dilakukan addendum hingga 31 Maret. Meski demikian, tower yang sudah berfungsi jumlahnya tidak mencapai dari 4.200.

"On air (mengeluarkan sinyal) itu sebanyak 1.795," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri heran dengan penjelasan Mirza yang menyebut pengerjaan proyek BTS Bakti Kominfo tidak melibatkan ahli. Padahal, kata Fahzal, proyek tersebut menelan anggaran negara sangat besar yakni Rp10,8 triliun.

Halaman:
1 2
      
