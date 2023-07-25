Daftar Jenderal yang Pernah Jadi Pejabat di Pertamina, Termasuk Letjen TNI Ibnu Sutowo

JAKARTA- Daftar jendral yang pernah jadi pejabat di Pertamina menarik untuk diulas. Pasalnya, mereka memiliki latar belakang sebagai jenderal sebelum menjadi pejabat pada perusahaan plat merah tersebut.

Sayangnya punya pengalaman menjadi Jendral tidak membuat Pertamina untung. Bahkan, perusahaan memiliki banyak hutang serta merugikan negara.

Berikut daftar jenderal yang pernah jadi pejabat di Pertamina melansir berbagai sumber, Selasa (25/07/23):

1. Ibnu Sutowo (Jendral TNI)

Letnan Jenderal TNI (Purn.) dr. H. Ibnu Sutowo merupakan salah satu tokoh paling kontroversial yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina dari tahun 1968 - 1976.

Pada masa itu, Ibnu Sutowo menjalankan dua fungsi sekaligus sebagai militer aktif dan pengelola perusahaan minyak negara. Selama masa pemerintahannya, Pertamina menghadapi berbagai guncangan dan hampir bangkrut lantaran tidak mampu membayar proyek keuangan.