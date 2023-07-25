Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar Senjata Pusaka Milik Raja Gajah Mada, Termasuk Keris Mpu Gandring Peninggalan Ken Arok

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |19:46 WIB
Daftar Senjata Pusaka Milik Raja Gajah Mada, Termasuk Keris Mpu Gandring Peninggalan Ken Arok
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Deretan daftar senjata pusaka milik Raja Gajah Mada menarik untuk diulas. Seperti diketahui, Gajah Mada, memiliki peran penting di internal istana. Sang Mahapatih ini telah merintis karier dari bawah sejak menjadi pimpinan pasukan pengaman raja di masa Jayanagara.

Perlahan tapi pasti jabatannya terus naik berkat gagasan, keberanian, kecerdasan, dan strateginya. Kesetiaan kepada para raja juga membuatnya memiliki karier mentereng.Tidak hanya itu, Gajah Mada memiliki beberapa benda pusaka sakti dalam melawan musuhnya.

Berikut beberapa daftar senjata pusaka milik Raja Gajah Mada dilansir dari berbagai sumber:

1. Keris

Dalam ceritanya, Raja Gajah Mada pun menggunakan pusaka berupa senjata tradisional berwujud keris.

Selain itu, ada sebuah keris yang sangat melegenda dan berkaitan dengan kisah berdirinya kerajaan Singasari, yang mana trahnya berlanjut sampai kerajaan Majapahit.Ya, itu adalah keris Empu Gandring, keris yang terkenal menyimpan kutukan memakan korban dari kalangan elit Singasari termasuk pendiri dan pemakainya sendiri, ken Arok.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164338//kerajaan_majapahit-ynpb_large.jpg
Pernikahan Tragis Putri Sunda yang Mengguncang Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/337/3154688//mahapati_gajah_mada-JkyN_large.jpg
Gajah Mada, Mahapatih Majapahit yang Menjadi Penggerak Roda Pemerintahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154418//gajah_mada-oAJr_large.jpg
Kisah Gajah Mada di Majapahit, Tak Ada Pengganti Setara hingga Jabatannya Diisi 6 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208//gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/337/3145515//gajah_mada-UGXk_large.jpg
Strategi Hasutan Gajah Mada Membantai Raja Sunda di Perang Bubat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141548//mahapati_gajah_mada-OQqI_large.jpg
Gempa Bumi Tandai Perang Sadeng dan Pengangkatan Gajah Mada Jadi Mahapatih Majapahit 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement