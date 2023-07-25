Daftar Senjata Pusaka Milik Raja Gajah Mada, Termasuk Keris Mpu Gandring Peninggalan Ken Arok

JAKARTA- Deretan daftar senjata pusaka milik Raja Gajah Mada menarik untuk diulas. Seperti diketahui, Gajah Mada, memiliki peran penting di internal istana. Sang Mahapatih ini telah merintis karier dari bawah sejak menjadi pimpinan pasukan pengaman raja di masa Jayanagara.

Perlahan tapi pasti jabatannya terus naik berkat gagasan, keberanian, kecerdasan, dan strateginya. Kesetiaan kepada para raja juga membuatnya memiliki karier mentereng.Tidak hanya itu, Gajah Mada memiliki beberapa benda pusaka sakti dalam melawan musuhnya.

Berikut beberapa daftar senjata pusaka milik Raja Gajah Mada dilansir dari berbagai sumber:

1. Keris

Dalam ceritanya, Raja Gajah Mada pun menggunakan pusaka berupa senjata tradisional berwujud keris.

Selain itu, ada sebuah keris yang sangat melegenda dan berkaitan dengan kisah berdirinya kerajaan Singasari, yang mana trahnya berlanjut sampai kerajaan Majapahit.Ya, itu adalah keris Empu Gandring, keris yang terkenal menyimpan kutukan memakan korban dari kalangan elit Singasari termasuk pendiri dan pemakainya sendiri, ken Arok.