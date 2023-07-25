Komunitas HKBP di Jawa Dukung Bacapres Perindo Ganjar Pranowo

SEMARANG - Komunitas Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik VXII Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY mendukung Bacapres Perindo Ganjar Pranowo agar terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2024.

Deklarasi dukungan ini dinyatakan karena Ganjar Pranowo dinilai mampu menyelesaikan masalah di Indonesia. Salah satunya tentang sulitnya izin mendirikan tempat ibadah.

Dalam acara pembukaan rapat pendeta ini, Ganjar Pranowo disematkan kain ulos sebagai tanda kecintaan dan dukungan masyarakat Batak.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri acara pembukaan rapat kerja pendeta HKBP di Semarang.

Dalam kesempatan itu, salah satu pokok bahasannya tentang hak beribadah termasuk pendirian tempat ibadah yang hingga kini masih ada permasalahan susahnya mendapat izin.

Ganjar Pranowo mengatakan bahwa keluhan pendirian tempat ibadah levelnya ada pada konstitusi. Sehingga tidak direduksi menjadi aturan yang lebih rendah.

"Ke depan perlu adanya rembug antar tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan agar dapat diselesaikan" ujar Ganjar, Selasa (25/7/2023)