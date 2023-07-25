Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komunitas HKBP Doakan Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Jadi Presiden

Wisnu Wardhana , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |15:16 WIB
Komunitas HKBP Doakan Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Jadi Presiden
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

SEMARANG - Komunitas Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik VXII Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY mendoakan agar Bacapres Ganjar Pranowo terpilih jadi Presiden di Pilpres 2024.

Komunitas HKBP di Jawa mendeklarasikan dukungan ke Ganjar Pranowo. Para pendeta juga menyematkan kain ulos sebagai tanda kecintaan dan dukungan kepada Gubernur Jateng itu.

Usai deklatasi dukungan, Ganjar Pranowo juga menghadiri acara pembukaan rapat kerja pendeta HKBP di Semarang.

Dalam kesempatan itu, salah satu yang dibahas adalah tentang hak beribadah, termasuk pendirian tempat ibadah yang hingga kini masih ada permasalahan dan susahnya mendapat izin.

Ganjar Pranowo mengatakan bahwa keluhan pendirian tempat ibadah levelnya ada pada konstitusi. Sehingga tidak direduksi menjadi aturan yang lebih rendah.

"Ke depan perlu adanya rembug antar tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan agar dapat diselesaikan" ujar Ganjar, Selasa (25/7/2023)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement