Komunitas HKBP Doakan Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Jadi Presiden

SEMARANG - Komunitas Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik VXII Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY mendoakan agar Bacapres Ganjar Pranowo terpilih jadi Presiden di Pilpres 2024.

Komunitas HKBP di Jawa mendeklarasikan dukungan ke Ganjar Pranowo. Para pendeta juga menyematkan kain ulos sebagai tanda kecintaan dan dukungan kepada Gubernur Jateng itu.

Usai deklatasi dukungan, Ganjar Pranowo juga menghadiri acara pembukaan rapat kerja pendeta HKBP di Semarang.

Dalam kesempatan itu, salah satu yang dibahas adalah tentang hak beribadah, termasuk pendirian tempat ibadah yang hingga kini masih ada permasalahan dan susahnya mendapat izin.

Ganjar Pranowo mengatakan bahwa keluhan pendirian tempat ibadah levelnya ada pada konstitusi. Sehingga tidak direduksi menjadi aturan yang lebih rendah.

"Ke depan perlu adanya rembug antar tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan agar dapat diselesaikan" ujar Ganjar, Selasa (25/7/2023)