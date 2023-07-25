Partai Perindo Apresiasi Ganjar Pranowo Terkait Kepeduliannya ke Keluarga Indonesia

JAKARTA - Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo hadir mendampingi Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-39 di Lapangan Simpang Lima, Kota Semarang.

Acara puncak peringatan Hari Anak Nasional tersebut mengusung tema "Anak Terlindungi, Indonesia Maju" .

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati menilai, kehadiran Ganjar Pranowo merupakan bukti Ganjar adalah pemimpin yang memiliki kepedulian tinggi terhadap keluarga dan anak Indonesia, tak heran Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang family man.

Hal itu dapat dilihat dari kepemimpinannya di Provinsi Jawa Tengah yang berhasil meraih penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak 3 kali berturut-turut sejak tahun 2021-2023.

"Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI atas komitmen dan keberhasilan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya melindungi dan memberikan pemenuhan hak anak Indonesia," kata Ike kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).