Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Apresiasi Ganjar Pranowo Terkait Kepeduliannya ke Keluarga Indonesia

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |15:20 WIB
Partai Perindo Apresiasi Ganjar Pranowo Terkait Kepeduliannya ke Keluarga Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo hadir mendampingi Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-39 di Lapangan Simpang Lima, Kota Semarang.

Acara puncak peringatan Hari Anak Nasional tersebut mengusung tema "Anak Terlindungi, Indonesia Maju" .

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati menilai, kehadiran Ganjar Pranowo merupakan bukti Ganjar adalah pemimpin yang memiliki kepedulian tinggi terhadap keluarga dan anak Indonesia, tak heran Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang family man.

Hal itu dapat dilihat dari kepemimpinannya di Provinsi Jawa Tengah yang berhasil meraih penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak 3 kali berturut-turut sejak tahun 2021-2023.

"Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI atas komitmen dan keberhasilan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya melindungi dan memberikan pemenuhan hak anak Indonesia," kata Ike kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Partai Perindo Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement