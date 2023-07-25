Ibu Korban Tragedi Kanjuruhan Ingin Bertemu Jokowi Tapi Dihadang, Ini Penjelasan Istana

Ibu korban tragedi Kanjuruhan dihadang saat ingin bertemu Jokowi (Foto: tangkapan layar)

JAKARTA - Beredar video dua ibu-ibu menyampaikan aspirasinya saat kunjungan Presiden Jokowi ke Pasar Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, pada Senin pagi, 24 Juli 2023.

Ibu-ibu tersebut ingin bertemu Jokowi dengan membawa foto anak-anak mereka yang menjadi korban dalam tragedi Kanjuruhan.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin menjelaskan bahwa pada saat ibu-ibu tersebut menyampaikan aspirasi, Jokowi sudah tiba di Pasar Bululawang.

"Saat ibu-ibu tersebut menyampaikan aspirasinya, seperti terlihat dalam video, Bapak Presiden sudah berada di dalam pasar dan tidak mengetahui peristiwa tersebut," kata Bey dalam keterangannya, Selasa (25/7/2023).

BACA JUGA: Gubernur BI Ungkap Langkah Strategis Bikin Ekonomi Indonesia Tetap Ngegas

Meski begitu, Bey menjelaskan bahwa ketika tengah berkunjung ke PT. Pindad (Persero) di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang Jokowi dilaporkan mengenai ibu-ibu tersebut.

"Bapak Presiden langsung meminta Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI Rafael Granada Baay agar kedua ibu tersebut dapat bertemu Bapak Presiden di rumah makan," kata Bey.