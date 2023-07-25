Ibu Korban Tragedi Kanjuruhan Ingin Bertemu Jokowi Tapi Dihadang, Ini Penjelasan Istana

JAKARTA - Beredar video dua ibu-ibu menyampaikan aspirasinya saat kunjungan Presiden Jokowi ke Pasar Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, pada Senin pagi, 24 Juli 2023.
Ibu-ibu tersebut ingin bertemu Jokowi dengan membawa foto anak-anak mereka yang menjadi korban dalam tragedi Kanjuruhan.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin menjelaskan bahwa pada saat ibu-ibu tersebut menyampaikan aspirasi, Jokowi sudah tiba di Pasar Bululawang.
"Saat ibu-ibu tersebut menyampaikan aspirasinya, seperti terlihat dalam video, Bapak Presiden sudah berada di dalam pasar dan tidak mengetahui peristiwa tersebut," kata Bey dalam keterangannya, Selasa (25/7/2023).
Meski begitu, Bey menjelaskan bahwa ketika tengah berkunjung ke PT. Pindad (Persero) di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang Jokowi dilaporkan mengenai ibu-ibu tersebut.
"Bapak Presiden langsung meminta Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI Rafael Granada Baay agar kedua ibu tersebut dapat bertemu Bapak Presiden di rumah makan," kata Bey.