INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ibu Korban Tragedi Kanjuruhan Ingin Bertemu Jokowi Tapi Dihadang, Ini Penjelasan Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |15:51 WIB
Ibu korban tragedi Kanjuruhan dihadang saat ingin bertemu Jokowi (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Beredar video dua ibu-ibu menyampaikan aspirasinya saat kunjungan Presiden Jokowi ke Pasar Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, pada Senin pagi, 24 Juli 2023.

Ibu-ibu tersebut ingin bertemu Jokowi dengan membawa foto anak-anak mereka yang menjadi korban dalam tragedi Kanjuruhan.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin menjelaskan bahwa pada saat ibu-ibu tersebut menyampaikan aspirasi, Jokowi sudah tiba di Pasar Bululawang.

"Saat ibu-ibu tersebut menyampaikan aspirasinya, seperti terlihat dalam video, Bapak Presiden sudah berada di dalam pasar dan tidak mengetahui peristiwa tersebut," kata Bey dalam keterangannya, Selasa (25/7/2023).

Meski begitu, Bey menjelaskan bahwa ketika tengah berkunjung ke PT. Pindad (Persero) di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang Jokowi dilaporkan mengenai ibu-ibu tersebut.

"Bapak Presiden langsung meminta Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI Rafael Granada Baay agar kedua ibu tersebut dapat bertemu Bapak Presiden di rumah makan," kata Bey.

