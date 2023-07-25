Jokowi Perintahkan Ketum PSSI Tindaklanjuti Aduan Ibu-Ibu Tragedi Kanjuruhan yang Dihadang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk menindak lanjuti adua dua ibu-ibu yang dihadang saat ingin menyampaikan aspirasinya saat kunjungan Presiden Jokowi ke Pasar Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, pada Senin pagi, 24 Juli 2023.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menerima laporan mengenai pesan yang akan disampaikan oleh kedua ibu tersebut, yaitu meminta bertemu perwakilan liga atau PSSI untuk menyuarakan rasa ketidakadilan atas vonis ringan terkait Kanjuruhan yang melukai hati keluarga yang ditinggalkan.

"Untuk itu, Bapak Presiden langsung meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menindaklanjuti aduan dari kedua ibu tersebut dengan segera," kata Bey Machmudin dalam keterangannya, Selasa (25/7/2023).

Bey menjelaskan bahwa pada saat ibu-ibu tersebut menyampaikan aspirasi, Jokowi sudah tiba di Pasar Bululawang.