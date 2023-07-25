Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Hujan Salju di Mimika Papua, Begini Penjelasan BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |16:18 WIB
Viral Hujan Salju di Mimika Papua, Begini Penjelasan BMKG
Foto: @andreevav44
A
A
A

JAKARTA - Karyawan PT Freeport Indonesia membagikan momen salju turun di Grasberg yang terletak di dekat Puncak Jaya, Mimika, Papua.

Bahkan, dalam sebuah video yang ramai beredar di media sosial para karyawan ini terlihat memakai pakaian berlapis untuk menjaga kondisi tubuh tetap hangat.

Merespon hal ini, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto menegaskan jika salju turun di Grasberg merupakan fenomena yang lumrah terjadi. “Menurut kita itu fenomena yang lumrah bila terjadinya di Puncak Grasberg atau Tembagapura Papua,” ungkap Guswanto kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (25/7/2023).

Selain itu, Guswanto mengatakan puncak Grasberg mempunyai ketinggian lebih dari 4.600 meter di atas permukaan laut (mdpl) sehingga suhu udara disana berkisar antara 15 hingga 18 derajat Celcius.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
papua Hujan Salju BMKG
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182461//gempa_jepang-iLPM_large.jpg
Gempa M6,8 Guncang Honshu Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/340/3182448//banjir-CZRq_large.jpg
Banjir dan Angin Kencang Landa Brebes, 2 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/340/3182437//gempa_sabang_aceh-Fypq_large.jpg
Gempa M5,6 Guncang Barat Laut Sabang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/340/3182400//gempa_guncang_majalengka_jabar-Nf6H_large.jpg
Majalengka Jabar Diguncang Gempa, Pusatnya di Darat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182324//gempa-JvLE_large.jpg
Gempa M4,4 Tarakan Berpusat di Laut, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182290//gempa-L6Q7_large.jpg
Gempa M4,4 Guncang Tarakan Kaltara, Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement