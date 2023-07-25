Viral Hujan Salju di Mimika Papua, Begini Penjelasan BMKG

JAKARTA - Karyawan PT Freeport Indonesia membagikan momen salju turun di Grasberg yang terletak di dekat Puncak Jaya, Mimika, Papua.

Bahkan, dalam sebuah video yang ramai beredar di media sosial para karyawan ini terlihat memakai pakaian berlapis untuk menjaga kondisi tubuh tetap hangat.

Merespon hal ini, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto menegaskan jika salju turun di Grasberg merupakan fenomena yang lumrah terjadi. “Menurut kita itu fenomena yang lumrah bila terjadinya di Puncak Grasberg atau Tembagapura Papua,” ungkap Guswanto kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (25/7/2023).

Selain itu, Guswanto mengatakan puncak Grasberg mempunyai ketinggian lebih dari 4.600 meter di atas permukaan laut (mdpl) sehingga suhu udara disana berkisar antara 15 hingga 18 derajat Celcius.