Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hakim Perintahkan Jaksa Hadirkan Pengusaha yang Setor Rp300 Juta ke Pejabat Kominfo

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |16:24 WIB
Hakim Perintahkan Jaksa Hadirkan Pengusaha yang Setor Rp300 Juta ke Pejabat Kominfo
Sidang kasus korupsi BTS Kominfo (foto: dok MPI/Arie)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama sebagai saksi dalam sidang korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo.

Sebab, keterangan Windi Purnama dibutuhkan untuk memperjelas maksud dan tujuan aliran uang sebesar Rp300 juta ke Kepala Divisi (Kadiv) Lastmile atau Backhaul pada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Muhammad Feriandi Mirza.

"Saya perintahkan untuk dihadirkan. Jadi harus jelas. Kalau saya perintahkan itu si Windi Purnama itu, ya hadirkan. ada keterangan yang terputus di sini," tegas Ketua Majelis Hakim, Fahzal Hendri di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

"Siap, siap, siap," timpal Jaksa menjawab perintah hakim.

Pada persidangan korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo hari ini, Mirza yang dihadirkan sebagai saksi oleh tim jaksa mengakui pernah menerima uang Rp300 juta dari Windi Purnama. Uang tersebut digunakan oleh Mirza untuk membeli kendaraan. Tapi, Mirza tak menjelaskan maksud tujuan uang dari Windi tersebut.

Hakim Fahzal mengaku heran dengan pengakuan Mirza. Sebab, pengakuan Mirza menerima uang Rp300 juta dari Windi tidak utuh. Mirza tak menjelaskan maksud dan tujuan pemberian uang tersebut. Oleh karenanya, dibutuhkan keterangan Windi untuk membuat jelas maksud dan tujuan pemberian uang tersebut.

"Masa si Mirza ini terima duit dari si Windi Purnama, Windi Purnamanya enggak sebagai saksi pula di sini. Engggak jelaslah keterangannya!," ujar Hakim Fahzal.

"Apa maksudnya memberikan uang itu? ada kaitannya dengan perkara ini atau tidak. gitu loh," sambung Hakim Fahzal.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038618/4-fakta-kpk-tetapkan-9-tersangka-kasus-mega-korupsi-proyek-pengerukan-pelabuhan-pyeNc3TlIL.jpeg
4 Fakta KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Mega Korupsi Proyek Pengerukan Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037946/kejagung-kebut-berkas-4-tersangka-korupsi-timah-yang-belum-rampung-0yfQn3Hwe9.jpg
Kejagung Kebut Berkas 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036860/5-fakta-korupsi-109-ton-emas-antam-13-orang-jadi-tersangka-utXkZXFeuw.jpg
5 Fakta Korupsi 109 Ton Emas Antam, 13 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036586/bareskrim-sita-dokumen-barbuk-dugaan-korupsi-pt-spr-xgj6ukY6o7.jpg
Bareskrim Sita Dokumen Barbuk Dugaan Korupsi PT SPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036503/rugikan-negara-rp1-4-miliar-3-tersangka-korupsi-bantuan-cetak-sawah-di-jambi-ditahan-IeBo7AaLNN.jpg
Rugikan Negara Rp1,4 Miliar, 3 Tersangka Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Jambi Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036394/jumat-keramat-wali-kota-semarang-tersangka-BGMIjr1YoE.jpg
Jumat Keramat, Wali Kota Semarang Tersangka?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement