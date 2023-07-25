Seleksi Akpol 2023, Orangtua Calon Taruna Merasa Puas

JAKARTA - Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengeluarkan hasil survei indeks persepsi kepuasan publik terhadap proses rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2023. Survei tersebut diikuti 528 responden.

Ketua tim survei Unnes, Benny Sumardiana, mengatakan metode yang digunakan adalah para responden diminta mengisi kuisioner. Responden terdiri atas calon taruna (catar) Akpol, panitia yang terdiri atas internal dan pihak eksternal yang terlibat dalam kepanitiaan seleksi Akpol, hingga para orang tua catar.

Benny menjelaskan, catar diminta mengisi lembar kuisioner. Sementara orang tua dan panitia yang dilibatkan dalam proses rekrutmen mengisi kuisioner dalam bentuk Google Form.

“Untuk metode, kami pakai Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Waktu survei 10 sampai dengan 21 Juli 2023,” terang Benny, Selasa (25/7/2023).

Berdasarkan klasifikasi, interval kepercayaan dalam survei dengan responden catar sebanyak 95 persen. Benny menyebut margin of error survei catar 5 persen.

Kemudian untuk responden orang tua catar, interval kepercayaan di angka 93 persen, dengan margin of error 13 hingga 18 persen. Terakhir pada responden panitia rekrutmen, interval kepercayaan 94 persen dengan margin of error 10 hingga 15 persen.

Berikut hasil survei Unnes terhadap indeks persepsi kepuasan rekrutmen Akpol 2023 dengan responden catar:

Indikator persyaratan

-Nilai koefisien 3,63

-Nilai konversi 90,75

Indikator prosedur

-Nilai koefisien 3,68

-Nilai konversi 92

Indikator waktu

-Nilai koefisien 3,51

-Nilai konversi 87,75

Indikator biaya/tarif

-Nilai koefisien 3,86

-Nilai konversi 96,5

Indikator standar pelayanan

-Nilai koefisien 3,84

-Nilai konversi 96

Indikator kompetensi pelaksana

-Nilai koefisien 3,90

-Nilai konversi 97,5

Indikator perilaku pelaksana

-Nilai koefisien 3,96

-Nilai konversi 99

Indikator sarana prasarana

-Nilai koefisien 3,82

-Nilai konversi 95,5

Indikator penanganan pengaduan

-Nilai koefisien 3,85

-Nilai konversi 96,25

Rata-rata hasil

-Nilai koefisien 3,78

-Nilai konversi 94,5

“Berdasarkan tabel penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017, maka dengan rata-rata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepuasan Masyarakat (Peserta) terhadap pelayanan Seleksi Penerimaan Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2023 berada dalam kategori sangat baik (A),” terang Benny.