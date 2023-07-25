Panglima TNI Pastikan Pengiriman Bantuan Kemanusiaan ke Puncak Papua Tak Terhambat KKB

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan akibat bencana kekeringan di sejumlah distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, tak terhambat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Yudo menegaskan, bantuan berupa sembako hingga makanan siap saji yang dikirim TNI dan Kemensos pada Senin (24/7/2023) sudah sampai di lokasi.

"Enggak ada gangguan KST, ada pasukan kita yang berjaga di sana, di bandara itu, dan bisa dikirim ke sana. Jadi isu tentang ada gangguan seperti itu tidak ada," kata Yudo saat ditemui di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

Total bantuan seberat 12.515 kilogram itu dikirim menggunakan Pesawat Hercules TNI AU A-1327. Lalu, kata Yudo, pihaknya kembali mengirim bantuan pada hari ini.

"Bantuan kemanusiaan yang kemarin kita kirim dan hari ini tadi pagi kita kirim juga lagi tambahan di sana di Ilaga yang sekarang lagi musim dingin, kekeringan," katanya.

"Sehingga banyak tanaman yang mati sehingga berdampak pada kekurangan bahan makan di sana. Sehingga kemarin Mensos mengirim kami juga mengirim dan sudah sampai di sana," sambungnya.