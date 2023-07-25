Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rafael Alun Minta Mario Dandy Diberi Kesempatan dan Tolak Bayar Restitusi, Ini Tanggapan Keluarga David

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |16:56 WIB
Rafael Alun Minta Mario Dandy Diberi Kesempatan dan Tolak Bayar Restitusi, Ini Tanggapan Keluarga David
A
A
A

JAKARTA - Pengacara David Ozora, Melissa Anggraeni turut berkomentar tentang surat ayah Mario Dandy, Rafael Alun Trisambodo yang dibacakannya pada persidangan anaknya itu, Selasa (25/7/2023) siang tadi.

Menurut Melissa, tidak ada yang aneh dari permintaan Rafael yang dituliskan dalam surat yang dibacakan di persidangan. Namun, proses hukum yang dijalani Rafael seolah tidak membuatnya jera.

"Tidak ada yang aneh dari yang disampaikan RAT (Rafael Alun Trisambodo). Surat sebagian besar berisi permohonan kesempatan kedua terhadap MDS yang masih muda dengan segala cita-cita, lalu RAT menolak tegas kesediaan membayar restitusi dengan alasan rekening dan harta diblokir," ujar Melissa, Selasa (25/7/2023).

"Penjara dan proses hukum di Indonesia memang sulit merubah tabiat para kriminalnya termasuk RAT," tuturnya.

Adapun tentang kesempatan kedua yang diberikan majelis hakim pada Mario Dandy selaku terdakwa untuk menghadirkan saksi A De Charge, tambah Melissa, sejatinya bakal membuat proses persidangan semakin lama saja.

"Agenda Sidang hari ini yang semestinya agenda mendengar keterangan Saksi A de Charge dan ahli dari terdakwa Mario Dandy, namun mereka tidak hadirkan dan akhirnya Hakim memberikan kesempatan terakhir 1x lagi. Makin panjang sidang dan makin lama putusan," kata Melissa lagi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
