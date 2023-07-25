Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Unik Rumah-Rumah yang Berada di Tengah Jalan Tol

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |17:38 WIB
Sebuah Rumah Bertahan di Tengah Proyek Tol Cijago/Antara
JAKARTA – Cerita unik rumah-rumah yang berada di tengah jalan tol akan dibahas lengkap dalam artikel kali ini.

Sebelumnya, viral di media sosial mengenai adanya sebuah rumah yang terletak di tengah proyek pembangunan Tol Cijago yang menghubungkan daerah Serpong, Cinere, dan Tol Jagorawi di Limo, Depok, Jawa Barat.

Rumah tersebut berhasil dieksekusi pada Senin (24/7). Kesulitan mengumpulkan ahli waris menjadi alasan terkendalanya penggusuran rumah ini. Pemilik rumah tersebut akhirnya menerima ganti rugi sebesar Rp 1,4 miliar.

Sebelumnya, kejadian serupa juga pernah terjadi saat pembangunan Jalan Tol Cisumdawu pada tahun 2021 lalu.

Terhambatnya proyek ini disebabkan karena belum dibayarnya biaya ganti rugi terhadap pemilik lahan rumah tersebut.

