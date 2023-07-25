Cerita Unik Rumah-Rumah yang Berada di Tengah Jalan Tol

Sebuah Rumah Bertahan di Tengah Proyek Tol Cijago/Antara

JAKARTA – Cerita unik rumah-rumah yang berada di tengah jalan tol akan dibahas lengkap dalam artikel kali ini.

Sebelumnya, viral di media sosial mengenai adanya sebuah rumah yang terletak di tengah proyek pembangunan Tol Cijago yang menghubungkan daerah Serpong, Cinere, dan Tol Jagorawi di Limo, Depok, Jawa Barat.

Rumah tersebut berhasil dieksekusi pada Senin (24/7). Kesulitan mengumpulkan ahli waris menjadi alasan terkendalanya penggusuran rumah ini. Pemilik rumah tersebut akhirnya menerima ganti rugi sebesar Rp 1,4 miliar.

Sebelumnya, kejadian serupa juga pernah terjadi saat pembangunan Jalan Tol Cisumdawu pada tahun 2021 lalu.

Terhambatnya proyek ini disebabkan karena belum dibayarnya biaya ganti rugi terhadap pemilik lahan rumah tersebut.