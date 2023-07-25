Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,3 Guncang Timor Tengah Utara

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |18:24 WIB
Gempa M3,3 Guncang Timor Tengah Utara
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Timor Tengah Utara, NTT pada Selasa (25/7/2023) sekira pukul 18.02 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 9.05 Lintang Selatan - 124.00 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.3, 25-Jul-2023 18:02:20WIB, Lok:9.05LS, 124.00BT (79 km BaratLaut TIMORTENGAHUT-NTT), Kedlmn:45 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa NTT gempa
