MNC Sky Vision dan MNC Peduli Salurkan Bantuan Donasi Sosial ke Yayasan Rumah Harapan Indonesia

JAKARTA - MNC Sky Vision dan MNC Peduli mengadakan kegiatan berbagi keceriaan kepada Yayasan Rumah Harapan Indonesia (RHI) di Jalan Tebet Timur II B No 1 Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2023). MNC Sky Vision dan MNC Peduli juga memberikan santunan berupa sembako dan kebutuhan kebersihan bagi yayasan tersebut.

Direktur PT MNC Sky Vision Tbk, Budiman Hartanu menjelaskan kegiatan santunan ini sebagai bentuk kepedulian sosial dari MNC Sky Vision dan MNC Peduli. Ia mengungkapkan dipilihnya Yayasan Rumah Harapan Indonesia ini sebagai bentuk berbagi kepada anak-anak yang membutuhkan.

"Ini suatu bentuk kepedulian sosial kita dari PT MNC Sky VisionTbk (MNC Vision) bersama dengan MNC Peduli untuk membantu adik-adik yang memang membutuhkan. Mereka adalah anak-anak yang memang punya sakit bawaan lahir ada yang kena kanker, gagal ginjal dan seterusnya itu membuat kita memilih untuk memberikan bantuan kepada mereka,"kata Budiman.

Ia mengungkapkan, MNC Sky Vision memberikan bantuan kebutuhan pasien seperti, diapers underpad pasca operasi dan susu khusus untuk nutrisi pasien yang memiliki penyakit khusus dengan nutrisi yang sesuai gejala penyakit yang dialami pasien berupa susu dan lain-lain.

Disamping itu ada juga sembako dan kebutuhan kebersihan untuk para pendamping/pengasuh serta pemenuhan pangan dan kebersihan untuk kesehatan pasien.

"Saya mewakili segenap tim CSR MNC Vision berupaya semaksimal mungkin untuk terus menjalankan kegiatan sosial seperti ini, tidak hanya sebagai tanggung jawab Perusahaan semata dan bukan berupa persoalan pemberian materi namun sebagai aksi nyata untuk dapat hadir memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar,"kata dia.

Adapun harapan dari kegiatan berbagi santunan dan keceriaan tersebut, Budiman menuturkan semoga dapat dilanjutkan. Ia mengatakan, kegiatan kepedulian seperti ini merupakan kegiatan wajib yang rutin dijalankan perusahaannya.