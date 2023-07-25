Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MNC Sky Vision dan MNC Peduli Salurkan Bantuan Donasi Sosial ke Yayasan Rumah Harapan Indonesia

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |18:29 WIB
MNC Sky Vision dan MNC Peduli Salurkan Bantuan Donasi Sosial ke Yayasan Rumah Harapan Indonesia
A
A
A

JAKARTA - MNC Sky Vision dan MNC Peduli mengadakan kegiatan berbagi keceriaan kepada Yayasan Rumah Harapan Indonesia (RHI) di Jalan Tebet Timur II B No 1 Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2023). MNC Sky Vision dan MNC Peduli juga memberikan santunan berupa sembako dan kebutuhan kebersihan bagi yayasan tersebut.

Direktur PT MNC Sky Vision Tbk, Budiman Hartanu menjelaskan kegiatan santunan ini sebagai bentuk kepedulian sosial dari MNC Sky Vision dan MNC Peduli. Ia mengungkapkan dipilihnya Yayasan Rumah Harapan Indonesia ini sebagai bentuk berbagi kepada anak-anak yang membutuhkan.

"Ini suatu bentuk kepedulian sosial kita dari PT MNC Sky VisionTbk (MNC Vision) bersama dengan MNC Peduli untuk membantu adik-adik yang memang membutuhkan. Mereka adalah anak-anak yang memang punya sakit bawaan lahir ada yang kena kanker, gagal ginjal dan seterusnya itu membuat kita memilih untuk memberikan bantuan kepada mereka,"kata Budiman.

Ia mengungkapkan, MNC Sky Vision memberikan bantuan kebutuhan pasien seperti, diapers underpad pasca operasi dan susu khusus untuk nutrisi pasien yang memiliki penyakit khusus dengan nutrisi yang sesuai gejala penyakit yang dialami pasien berupa susu dan lain-lain.

Disamping itu ada juga sembako dan kebutuhan kebersihan untuk para pendamping/pengasuh serta pemenuhan pangan dan kebersihan untuk kesehatan pasien.

"Saya mewakili segenap tim CSR MNC Vision berupaya semaksimal mungkin untuk terus menjalankan kegiatan sosial seperti ini, tidak hanya sebagai tanggung jawab Perusahaan semata dan bukan berupa persoalan pemberian materi namun sebagai aksi nyata untuk dapat hadir memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar,"kata dia.

Adapun harapan dari kegiatan berbagi santunan dan keceriaan tersebut, Budiman menuturkan semoga dapat dilanjutkan. Ia mengatakan, kegiatan kepedulian seperti ini merupakan kegiatan wajib yang rutin dijalankan perusahaannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MNC Peduli MNC Sky Vision
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182453//mnc_university_latih_anggota_pmr_jadi_generasi_cerdas_digital-uM25_large.jpg
Cegah Hoaks, MNC Peduli dan MNC University Latih Anggota PMR Jadi Generasi Cerdas Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182371//angela-5SuK_large.jpg
Kisah UMKM Ikut Desa Emas, Kini Lebih Percaya Diri dan Tembus Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182374//angela-3UX5_large.jpg
UMKM Akses Pasar Ekspor, Angela Tanoesoedibjo: Ini Konkret dan Perlu Terus Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182372//angela-4YaJ_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Tegaskan MNC Peduli dan MNC Group Dukung UMKM Desa Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182370//sandi-3hgL_large.jpg
Gandeng MNC Peduli, Sandiaga Uno Optimistis UMKM Desa Lebih Terpromosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180587//mnc_vision-DWbX_large.jpg
Usai Terima Bantuan dari MNC Vision Networks, Ini Harapan Komunitas Pemulung Pasar Senen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement