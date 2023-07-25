Panglima Ungkap Kesiapan TNI Hadapi Kondisi Global Akibat Perang Rusia-Ukraina

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengungkapkan bagaimana kesiapan pihaknya dalam menghadapi kondisi global akibat perang Rusia dan Ukraina. Salah satunya, kata Yudo, dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

Tidak hanya alutsista, Yudo menegaskan, prajurit dari tiga matra juga harus memiliki kekuatan, dan dilatih kemampuan tempurnya.

"Ya jadi kesiapan kita tentunya dengan alutsista dan kekuatan personil baik dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, yang saat ini ada tentunya kita pelihara alutsistanya, kita bina kesiapsiagaannya, kesiapsiagaan operasionalnya," kata Yudo saat, ditemui di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

"Dan untuk prajuritnya ya tentunya juga kita bina kemampuan tempurnya, kemampuan profesionalnya sehingga setiap saat seperti yang lalu pernah saya sampaikan, yang waktu di RDP waktu itu tentang kebijakan saya untuk menyiapkan pasukan secepat mungkin," sambungnya.

Yudo ingin, pasukannya memiliki kesiapsiagaan yang tinggi. Tentunya, kata Yudo, hal itu dapat diwujudkan dengan latihan, salah satunya ialah latihan gabungan tiga matra.

"Yang tadinya sehari harus bicara tentang jam. Ini harus kita wujudkan. Bagaimana wujudkannya? Ya harus dengan berlatih berlatih dan berlatih, dan saat ini kita sedang melaksanakan latihan gabungan TNI," katanya.

"Yang nanti akan kita akan lakukan manuver lapangannya di Situbondo dan langsung saya pimpin sendiri," sambungnya.