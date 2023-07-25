Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dapat Gerobak dari Perindo, Pedagang Ayam Bakar: Tadinya Cuma Pakai Meja

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |19:12 WIB
Dapat Gerobak dari Perindo, Pedagang Ayam Bakar: Tadinya Cuma Pakai Meja
JAKARTA - Seorang pedagang Ayam dan Ikan Bakar, Ade Fahroni merasa bersyukur usai mendapat bantuan gerobak dari Partai Perindo. Hal ini membuatnya semangat untuk berdagang.

"Alhamdulillah dengan adanya bantuan gerobak ini gerobak saya makin bagus," kata Ade kepada wartawan di Kantor DPP Perindo Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

Pemuda 32 itu awalnya mengaku, selama ini Ia berdagang dengan gerobak yang kondisinya sudah tak layak pakai. Bahkan, gerobak lamanya tersebut tidak memiliki ban.

"Tadinya kita cuma make meja, ada gerobak juga tanpa ban," akunya.

Karena itu, dengan adanya bantuan ini, dirinya sangat bersyukur. Ia berharap Partai Perindo terus konsisten membantu pedagang kecil.

"Harapan saya jualan saya tambah laris, dan partai perindo semakin terkenal," tukasnya.

Partai Perindo dikenal sebagai partai peduli rakyat kecil, tetap konsisten memperjuangkan penciptaan lapangan kerja Indonesia. Bahkan, Perindo hingga kini masih aktif membagikan modal usaha dan gerobak gratis kepada masyarakat. Hal itu bertujuan meningkatkan UMKM yang berada di seluruh Indonesia.

Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra mengatakan, program gerobak dan modal usaha merupakan satu dari sekian banyak upaya Partai Perindo untuk menaikkan taraf hidup kesejahteraan UMKM di Indonesia.

