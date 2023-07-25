Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

OTT di Jakarta dan Bekasi, KPK Tangkap Pejabat Basarnas

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |19:34 WIB
OTT di Jakarta dan Bekasi, KPK Tangkap Pejabat Basarnas
A
A
A

JAKARTA - Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Jakarta dan Bekasi, hari ini. Salah satu yang diamankan dalam operasi senyap tersebut yakni pejabat Badan SAR Nasional (Basarnas).

"Betul," singkat Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi soal tangkap tangan terhadap oknum pejabat Basarnas, Selasa (25/7/2023).

Selain pejabat Basarnas, tim juga mengamankan pihak swasta dalam OTT tersebut. Diduga, pejabat Basarnas tersebut terlibat praktik suap proyek pengadaan barang dan jasa.

"Tim KPK lakukan kegiatan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara dan pihak swasta serta beberapa pihak lainnya yang diduga sedang melalukan tindak pidana korupsi," beber Ali.

Saat ini, para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut telah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Tim KPK sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap pejabat Basarnas dan pihak lainnya.

"Tim masih melakukan permintaan keterangan terhadap para pihak di gedung merah Putih KPK," jelasnya.

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK berjanji akan mengupdate perkembangan dari OTT Pejabat Basarnas tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181701/gubernur_riau-teSN_large.jpg
Manuver Gubernur Riau Perintahkan Bawahan Harus Tegak Lurus pada Satu 'Matahari'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181209/gubernur_riau-7UWn_large.jpg
Breaking News! Gubernur Riau Abdul Wahid Tiba di KPK Usai Terjaring OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181160/kpk-9vb0_large.jpg
OTT KPK di Riau, 10 Orang Termasuk Gubernur Abdul Wahid Dibawa ke Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181112/korupsi-6zXh_large.jpg
OTT di Riau, KPK: Ada 10 Orang yang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181101/kpk-hc45_large.jpg
OTT di Riau, KPK Tangkap Gubernur Abdul Wahid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181091/kpk-jGei_large.jpg
Breaking News! KPK Gelar OTT di Riau
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement