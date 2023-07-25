Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK: OTT Pejabat Basarnas Diduga Suap Pengadaan Barang dan Jasa

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |19:40 WIB
KPK: OTT Pejabat Basarnas Diduga Suap Pengadaan Barang dan Jasa
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan penyelenggara negara dan pihak swasta saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Jakarta dan Bekasi, hari ini.

Adapun, penyelenggara negara yang diamankan dalam OTT tersebut yakni, pejabat Badan SAR Nasional (Basarnas). Oknum pejabat Basarnas tersebut diduga terlibat praktik suap terkait pengadaan barang dan jasa.

"Atas dugaan penyerahan uang terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Selasa (25/7/2023).

Saat ini pejabat Basarnas dan pihak lainnya yang diamankan dalam OTT tersebut sudah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Tim KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan tersebut.

Halaman:
1 2
      
