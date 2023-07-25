Pengelola Yayasan Apresiasi Bantuan Donasi Sosial dari MNC Sky Vision dan MNC Peduli

JAKARTA - Yayasan Rumah Harapan Indonesia (RHI) sebagai rumah singgah bagi anak-anak berusia hingga 17 tahun yang sedang menjalani pengobatan dengan penyakit berat tidak menular, menerima bantuan dari MNC Sky Vision dan MNC Peduli. Panti sosial yang mengurus anak-anak ini tersebut mengapresiasi bantuan tersebut guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketua Yayasan Sahabat Valencia Peduli Rumah Harapan Indonesia oleh Valencia Mieke Randa mengungkapkan, santunan dari MNC Sky Vision tersebut membantu lembaganya untuk terus bertahan. Ia mengatakan, yayasannya tersebut sebagai milik bersama dengan masyarakat sehingga uluran tangan kepedulian masyarakat begitu sangat dibutuhkan.

"Saya mewakili seluruh keluarga besar rumah harapan Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahagia dan terharu kepada MNC Vision dan MNC Peduli. Semoga ini tidak berhenti sampai di sini tapi bisa berkelanjutan berkepanjangan supaya kita bisa menolong lebih banyak anak-anak lagi,"kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa sampai saat ini RHI telah mendampingi lebih dari 1.300 anak yang tersebar di lima kota di Indonesia. Adapun anak-anak tersebut tinggal secara gratis dan dibiayai baik itu makan hingga transportasi saat menjalani pengobatan.

"Kami menyediakan seluruh kebutuhan mereka termasuk transportasi tempat tinggal bahkan ketika mereka meninggal sekalipun biaya kargonya kita bayarin. Karena buat kami nolongin orang tidak boleh setengah-setengah dan semoga kita semua bisa gandengan tangan untuk memberikan harapan buat anak-anak ini,"ujarnya.

Adapun bantuan yang diterima oleh Yayasan RHI nantinya akan digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak-anak yang ada di yayasan tersebut. Serta disalurkan kepada anak-anak binaan yang berasal dari keluarga yang sangat miskin dan anaknya tengah jatuh sakit.

"Semua bantuan ini akan kita salurkan secara merata baik kepada adik dampingan maupun adik binaan,"ujar dia.

Sementara itu, Direktur PT MNC Sky Vision Tbk, Budiman Hartanu menjelaskan kegiatan santunan ini sebagai bentuk kepedulian sosial dari MNC Sky Vision dan MNC Peduli. Ia mengungkapkan dipilihnya Yayasan Rumah Harapan Indonesia ini sebagai bentuk berbagi kepada anak-anak yang membutuhkan.

"Ini suatu bentuk kepedulian sosial kita dari PT MNC Sky VisionTbk (MNC Vision)bersama dengan MNC Peduli untuk membantu adik-adik yang memang membutuhkan. Mereka adalah anak-anak yang memang punya sakit bawaan lahir ada yang kena kanker, gagal ginjal dan seterusnya itu membuat kita memilih untuk memberikan bantuan kepada mereka,"kata Budiman.

Adapun bantuan yang diberikan adalah untuk kebutuhan pasien seperti, diapers underpad pasca operasi dan susu khusus untuk nutrisi pasien yang memiliki penyakit khusus dengan nutrisi yang sesuai gejala penyakit yang dialami pasien berupa susu dan lain-lain.