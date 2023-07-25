KPK Periksa Intensif Oknum Pejabat Basarnas dan Sejumlah Pihak yang Kena OTT

JAKARTA - Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Jakarta dan Bekasi. Salah satu yang diamankan dalam OTT tersebut yakni oknum Pejabat Basarnas.

"Tim masih melakukan permintaan keterangan terhadap para pihak di Gedung Merah Putih KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (25/7/2023).

Tim mengamankan oknum pejabat Basarnas dan pihak swasta dalam OTT di Jakarta dan Bekasi. Oknum pejabat Basarnas yang kena OTT tersebut diduga terlibat dalam praktik suap menyua terkait proyek pengadaan barang dan jasa.