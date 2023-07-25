DPR Bersiap Sambut Sidang Parlemen ASEAN di DKI Jakarta

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersiap menyambut sidang Parlemen se-Asia Tenggara atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 di DKI Jakarta.

DPR RI menyelenggarakan event olahraga bersepeda dan lari akhir pekan ini bertajuk 'Fun Run and Ride Road to the 44th AIPA', di area Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 28 Juli 2023.

“Untuk menyambut Sidang Umum AIPA ke-44, DPR RI menggelar acara olahraga santai. Kami mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan ini sebagai bentuk partisipasi untuk menyemarakkan event bergengsi di ASEAN itu di mana Indonesia bertindak sebagai hosting,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Gilang Dhielafararez, Selasa (25/7/2023).

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan olahraga tersebut dapat mendaftarkan diri melalui akun Instagram BKSAP DPR RI @bksap atau akun @biro.ksapdpr. Event ini merupakan kolaborasi BKSAP dan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

Peserta akan mengikuti kegiatan dengan titik start dan finish dimulai dari depan Gedung Nusantara III lalu mengitari area kompleks parlemen.

Gilang mengatakan DPR RI menjadikan event 'Fun Run and Ride Road to the 44th AIPA' sebagai salah satu sarana untuk mensosialisasikan kegiatan Sidang AIPA ke-44 yang akan dihadiri perwakilan parlemen negara-negara ASEAN serta delegasi dari berbagai organisasi internasional.

"Selain untuk sosialisasi Sidang AIPA, DPR RI memilih menggelar acara olahraga karena komitmen kami untuk menyukseskan target-target Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan agenda dunia, khususnya dalam target dan strategi pembangunan ekonomi hijau,” tuturnya.

Sidang Umum AIPA ke-44 akan diselenggarakan di Jakarta pada 5-11 Agustus 2023. Kegiatan tersebut merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA tahun 2023, yang sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini.

Untuk gelaran AIPA General Assembly ke-44 sendiri, DPR RI mengusung tema ‘Responsive Parliaments for A Stable and Prosperous ASEAN’ atau ‘Parlemen yang Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera’ pada AIPA General Assembly ke-44.

"Dengan tema ini, DPR RI ingin menegaskan bahwa peran Parlemen sangat dibutuhkan dalam membangun kestabilan dan kesejahteraan di kawasan ASEAN," ungkap Gilang.