OTT Pejabat Basarnas, KPK Amankan Sejumlah Uang

JAKARTA - Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap oknum pejabat Badan SAR Nasional (Basarnas) dan pihak lainnya saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, pada siang tadi.

Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan suap oknum pejabat Basarnas dalam OTT tersebut. Saat ini, tim masih menghitung jumlah pasti uang yang berhasil diamankan tersebut.

"Iya ada (uang diamankan). Mengenai jumlah tentu masih akan dikonfirmasi lebih dahulu kepada pihak-pihak yang ditangkap," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (25/7/2023).

Oknum pejabat Basarnas dan para pihak yang terjaring OTT tersebut saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Mereka sedang diperiksa intensif sebelum ditentukan status hukumnya. Mereka diduga terlibat dalam praktik suap menyuap terkait proyek pengadaan barang dan jasa.