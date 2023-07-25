Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menkominfo Targetkan Dirut Bakti Kominfo Definitif Dilantik Agustus

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |20:16 WIB
Menkominfo Targetkan Dirut Bakti Kominfo Definitif Dilantik Agustus
Menkominfo Budi Arie Setiadi (Foto: Kemendes PTT)
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengungkapkan pihaknya bakal mempercepat pelaksanaan seleksi untuk mengisi jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo.

Budi menargetkan, pelantikan Dirut Bakti Kominfo definitif akan dilaksanakan pada Agustus nanti.

"Segera dipercepat. Karena ini saya minta dipercepat karena Bakti Kominfo ini saya berharap awal Agustus ini sudah ada dirut definitif," kata Budi dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Diketahui, Direktur Utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Achmad Latif telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

