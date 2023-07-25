Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa Agung Pecat Oknum Jaksa Nakal yang Terlibat Tambang Ilegal, Begini Kata DPD

Edy Siswanto , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |21:32 WIB
Jaksa Agung Pecat Oknum Jaksa Nakal yang Terlibat Tambang Ilegal, Begini Kata DPD
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma, mendukung keputusan Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin, yang menindak anggotanya karena diduga menerima suap dari pengusaha tambang.

Ada beberapa jaksa yang dihukum, salah satunya Direktur Ekonomi dan Keuangan Jamintel, Raimel Jesaja.

"Selaku pimpinan Komite I DPD RI, kita mengapresiasi tentang langkah-langkah Jaksa Agung dalam penegakan hukum di lingkungan kejaksaan," katanya saat dihubungi, Selasa (25/7/2023).

Menurutnya, tindakan tegas tersebut patut ditiru lembaga penegak hukum lainnya terhadap jajarannya yang melakukan pelanggaran. "Di mana sebelum mengimplementasi penegakan hukum bagi publik, tentu terlebih dahulu mengawasi, melakukan pengawasan dan tindakan terhadap internal sendiri," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kejagung jaksa agung papua DPD
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182331//survei_indikator-bCmY_large.jpg
Survei Indikator: Kejaksaan Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181763//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-HynF_large.jpg
Kejagung Sebut Tidak Semua Aset Sandra Dewi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181716//kejagung-Lqek_large.jpg
Kejaksaan Inisiasi Pidana Kerja Sosial, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181580//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-QqpM_large.jpg
Kejagung Limpahkan 8 Tersangka Kasus Minyak Mentah, Riza Chalid Masih Diburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181371//pemerintah-LznS_large.jpg
KEPP Otsus Papua Sampaikan Tiga Terobosan ke Gibran untuk Percepatan Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181348//wapres_ri_gibran_rakabuming_raka_tiba_di_papua-52EP_large.jpg
Gibran ke Papua Barat: Pembangunan Tidak Boleh Lagi Jawa-Sentris!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement