Jokowi Dijadwalkan Hadiri Puncak Tasyakuran Milad ke-48 MUI Besok

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menghadiri puncak tasyakuran milad ke-48 Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Rabu besok, 26 Juli 2023.

Selain Presiden Jokowi, Wapres KH Ma'ruf Amin juga akan hadir dalam kegiatan yang di gelar di Griya Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mulai pukul 18.00-22.00 WIB.

"Untuk Presiden kita masih berharap hadir karena belum ada pembatalan. Saya sudah cek belum ada disposisi dari Presiden ke wapres, saya positif thinking mudah-mudahan ada kabar,"kata Ketua OC Milad ke-48 MUI Lukmanul Hakim kepada wartawan di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (25/7/2023).

"Kalau Wapres bisa hadir jadi ada dua (KH Maruf Amin) sebagai Wapres dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI," ujarnya.

Lukmanul mengatakan milad ke-48 MUI menjadi momentum penting untuk menguatkan komitmen kebangsaan dan meningkatkan partisipasi umat guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Dia menyatakan bahwa komitmen kebangsaan menjadi sangat penting di tengah suhu politik nasional yang mulai memanas jelang pemilu 2024.

"Kami mengusung tema milad ke-48 MUI, memperkokoh persatuan dalam bingkai keberagaman menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan bermartabat,"kata Ketua MUI bidang ekonomi ini.