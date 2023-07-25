Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

OTT KPK Amankan 8 Orang Termasuk Pejabat Basarnas, Terkait Kasus Apa?

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |21:21 WIB
OTT KPK Amankan 8 Orang Termasuk Pejabat Basarnas, Terkait Kasus Apa?
KPK. (Foto: Arie Dwi)
JAKARTA - Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 8 orang dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa (25/7/2023). Salah satunya yang diamankan yakni oknum pejabat Badan SAR Nasional (Basarnas).

"Informasi yang kami terima, sementara yang diamankan ada sekitar delapan orang, salah satunya pejabat di Basarnas RI,"  kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi.

Ali menambahkan, pihaknya akan mengumumkan secara lengkap dan rinci setelah pemeriksaan malam ini selesai.

BACA JUGA:

Sosok Pejabat Basarnas Kena OTT KPK di Cilangkap 

“Besok kami akan informasikan perkembangannya lebih lanjut," sambung Ali.

Pada OTT kali ini, KPK juga turut mengamankan sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan suap oknum pejabat Basarnas. Saat ini, tim masih menghitung jumlah pasti uang yang berhasil diamankan tersebut.

 BACA JUGA:

"Iya ada (uang diamankan). Mengenai jumlah tentu masih akan dikonfirmasi lebih dahulu kepada pihak-pihak yang ditangkap," ucapnya.

