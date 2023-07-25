Bertemu Relawan di Pangandaran, Anies: Jaga Soliditas Menangkan Perubahan

PANGANDARAN - Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan bertemu para relawan dan kader partai pendukung di balai Villa Woody Parigi Kabupaten Pangandaran, Selasa (25/7/2023).

Anies mengingatkan kepada para relawan dan kader partai untuk tidak berkompetisi menunjukkan siapa yang paling dominan, tetapi memperkuat soliditas memenangkan perubahan.

BACA JUGA:

“Jadi ajak yang belum, lupakan peta Pilpres 2019, jangan bersaing sesama simpul tapi fokus menangkan perubahan,” pesan Anies.

“Jika ada yang sudah ke utara maka ada yang pergi ke selatan, jika sudah ada yang merangkul yang barat maka yang lainnya merangkul yang kiri, sehingga semua dapat kita ajak bergabung,” jelasnya

BACA JUGA:

Menurut Anies, kemenangan atas perubahan adalah kemenangan bangsa ini. Bukan sekadar memenangkan satu orang, satu golongan tetapi ini adalah kepentingan bangsa.