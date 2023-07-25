Gempa M5,2 Guncang Pulau Doi Maluku Utara

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa M5,2 yang mengguncang Pulau Doi, Maluku Utara pada Selasa (25/7/2023) pukul 22.35 WIB. BMKG Menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi Tsunami.

Pusat lokasi gempa berada di 97 Kilometer (Km) dari Barat Laut Pulau Doi, Maluku Utara. Adapun titik koordinat berada di 2,40 Lintang Utara (LU) dan 126,91 Bujur Timur (BT).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer. BMKG menyatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah.

