INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Viral Emak-Emak Gerebek Sarang Narkoba, Ike Julies Tiati Puji Sikap Berani Warga

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |23:23 WIB
Viral Emak-Emak Gerebek Sarang Narkoba, Ike Julies Tiati Puji Sikap Berani Warga
Ike Julies Tiati. (Foto: Dok Perindo)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati mengapresiasi langkah sekelompok emak-emak yang menggerebek basecamp narkoba Jambi. Sebelumnya aksi emak-emak tersebut viral di media sosial.

Ike mengungkapkan, aksi berani tersebut merupakan pengingat bagi pihak kepolisian setempat untuk lebih cepat menindak laporan masyarakat. Pasalnya, selain menjadi sarang narkoba, di lingkungan tersebut disebut banyak terjadi kriminalitas.

BACA JUGA:

Polisi: Perempuan Pembajak Mobil Layanan Tol Positif Narkoba 

"Respons berani dari emak-emak ini menjadi sindiran keras terhadap kinerja kepolisian setempat. Polisi yang bertugas untuk melayani dan menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lingkungan masyarakat seharusnya langsung menindak apabila mendapat laporan masyarakat," kata Ike kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).

Ike, yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 2 (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu menjelaskan, sebagai partai politik yang memiliki sensitivitas dalam isu sosial, perempuan dan anak, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi Partai Perindo.

Pertama, Partai Perindo mengapresiasi tindakan emak-emak yang dengan berani menggerebek basecamp narkoba di wilayahnya. Tindakan berani emak-emak tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pihak kepolisian.

"Masyarakat sudah melaporkan adanya kelompok yang menggunakan narkoba di wilayah tersebut, namun tidak ada tindakan apapun dari pihak kepolisian hingga terjadinya penggerebekan tersebut," kata Ike yang juga mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu.

BACA JUGA:

Artis Bobby Joseph Jadi Tersangka Narkoba, Ditahan di Rutan Polres Jaksel 

Kedua, Partai Perindo menyayangkan pihak kepolisian setempat yang tidak merespons laporan warga tersebut. Padahal tindakan penyalahgunaan narkotika telah meresahkan masyarakat.

"Pihak kepolisian jangan bertindak setelah kasusnya viral. Tapi, setiap adanya upaya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat harus langsung di respon dengan cepat. Sehingga, kepercayaan masyarakat kepada kepolisian akan meningkat," kata Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu.

Halaman:
1 2
      
