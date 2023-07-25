Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

PDIP DKI Copot Cinta Mega dari Kursi DPRD Usai Main Game saat Rapat Paripurna

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |23:48 WIB
PDIP DKI Copot Cinta Mega dari Kursi DPRD Usai Main <i>Game</i> saat Rapat Paripurna
Cinta Mega. (Foto: IG)
JAKARTA - Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Wijaya menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan Cinta Mega yang bermain game saat Rapat Paripurna Komisi C DPRD DKI Jakarta. Pihaknya pun telah memberikan sanksi kepada yang bersangkutan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW).

Ady mengatakan sanksi tersebut dijatuhkan usai pihaknya mengadakan rapat pleno di kantor DPD PDIP DKI Jakarta Selasa (25/7/2023). Cinta pun tidak akan dicalonkan kembali sebagai peserta pemilu di tahun 2024.

"Tadi kita rapat pleno karena segala sesuatu keputusan kita biasa melalui rapat pleno ini. Selesai rapat pleno kita memberikan sanksi berupa PAW," ucap Ady usai rapat pleno.

Terkait keanggotaan Cinta Mega di partai, pihaknya masih menunggu keputusan pengurus pusat PDI-P. Sebab surat PAW Cinta Mega baru diantar ke DPP PDIP malam ini.

"Langsung malam ini kita kirim suratnya ke DPP Partai," katanya.

"Apapun yang dilakukan konsekuensinya yaitu. Setiap manusia siapapun itu, termasuk anda melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya," sambungnya.

Mengintip Harta Kekayaan Cinta Mega Anggota DPRD DKI Jakarta Diduga Main Slot saat Rapat, Punya Rp7,6 Miliar 

Ady menegaskan, terlepas game Candy Crush atau diduga bermain slot, tindakan yang dilakukan Cinta Mega adalah salah. Sebab tidak etis sebagai wakil rakyat, bukannya mendengarkan rapat paripurna justru malah melakukan aktivitas lain.

"Main apapun sudah salah di sana (rapat paripurna) ya. Jadi enggak ada urusan mengenai slot kek, game kek, salah aja, titik itu," katanya.

