Bikin Resah, 2 Remaja Keliling Cari Lawan Tawuran Sambil Tenteng Pedang Samurai

JAKARTA - Dua orang remaja SMA diamankan oleh warga Malaka Jaya, Duren Sawit, ketika tengah mencari lawan tawuran di Jalan mawar merah VI, RW 6, kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin malam (24/7/2023).

Dua remaja di bawah umur tersebut didapati menenteng pedang Katana Samurai sepanjang 60 Cm.

Petugas keamanan Malaka Jaya, Bob (52) mengungkapkan dua orang remaja itu tengah berpatroli mencari lawan tawuran bersama empat temannya yang lain. Ia menjelaskan semuanya terdapat enam remaja dengan membonceng dua sepeda motor dengan masing-masing tiga orang.

"Awalnya itu saya lagi jalan, melihat ada keributan. Kemudian ternyata keributan itu warga tangkap pelaku tawuran. Empat orang melarikan diri, dua orang yang ketangkap," ujar Bob saat ditemui di kantor Kelurahan Malaka Jaya, Senin (24/7/2023).

Bob mengatakan, keenam remaja tersebut membawa dua senjata tajam berupa samurai dan celurit. Kendati demikian, empat remaja yang membawa celurit berhasil melarikan diri.

"Pas dilihat ada sajamnya. Yang satu pakai celurit yang kabur, yang ketangkap bawa pedang samurai. Katanya yang ketangkap itu, mereka lagi cari lawan," jelas Bob.

Bob menjelaskan, dua pelaku tersebut dapat diringkus karena terpergok oleh warga yang tengah bermain bola di pemukiman tersebut.

"Mereka bilang sih cari lawan muter-muter dari siang. Tapi belum ketemu lawannya. Ternyata salah masuk kandang, malah masuk ke dalam pemukiman warga, pas banget lagi ada anak-anak main bola," terang Bob.