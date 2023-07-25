Korsleting Listrik, 3 Kontrakan dan 1 Rumah Tinggal di Bekasi Hangus Terbakar

BEKASI - Satu unit rumah tinggal dan tiga kontrakan hangus terbakar di Kampung Pintu Air, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Senin (24/7/2023) malam. Kebakaran itu terjadi diduga akibat korsleting listrik.

"Yang terbakar satu unit rumah dan tiga kontrakan, akibat hubungan arus pendek listrik," kata Komandan Pleton (Danton) II Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bekasi, Salimi, Senin (23/7/2023).

Salimi mengatakan peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Sebanyak empat unit mobil Damkar dikerahkan untuk memadamkan kobaran api.

"Sampai di lokasi tempat kejadian pukul 20.20 WIB. Api dapat dipadamkan sekitar pukul 21.25 WIB," kata Salimi.