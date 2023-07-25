Gagalkan Aksi Maling Motor, Emak-Emak di Bekasi Ditodong Senpi

BEKASI - Aksi 4 komplotan pencurian sepeda motor (curanmor) di rumah kontrakan Kampung Pasir Konci, Desa Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, terekam kamera CCTV. Saat kepergok salah satu dari mereka menodongkan diduga senjata api (senpi) ke arah emak-emak.

Wawan (39) suami dari Solihat (29), emak-emak yang melihat kejadian itu, pada Selasa (11/7) lalu, mengatakan saat kejadian istrinya tengah berada di depan rumah. Solihat melihat ada 4 orang pelaku yang datang berboncengan dua sepeda motor.

"Itu datangnya dua motor orangnya ada 4, yang dua parkir motor di depan gerbang kontrakan yang dua itu lagi buka gembok gerbang kontrakan mau ngambil motor milik penghuni kontrakan," kata Wawan saat di temui di lokasi kejadian, Senin (24/7/23).

Karena curiga, istrinya langsung meneriaki para pelaku. Pelaku yang panik langsung melarikan diri sambil menodongkan benda mirip senjata api jenis pistol ke arah Solihat.

"Sama-sama panik, istri saya panik pelaku juga panik, terus yang terakhir itu pelaku sempat keluarin senpi, tahu bener apa enggaknya itu yang dilihat ya mirip senpi," ucao Wawan.

Beruntung, para pelaku belum sempat menembakkan senjata api ke arah Solihat, sehingga berhasil selamat dari ancaman pelaku.

Sementara itu, Kasie Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul membenarkan peristiwa tersebut, dia mengatakan, saat ini kasusnya sudah ditangani oleh Polsek Cikarang Selatan.