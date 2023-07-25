Spesialis Curanmor Beraksi, 2 Motor Raib Kurang dari 1 Menit

JAKARTA - Pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) kembali beraksi di Jalan Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Pelaku berhasil membawa kabur dua unit sepeda motor dalam aksi kurang dari satu menit.

"Motor yang hilang jenis Beat dan Vario yang diparkirkan di sebuah gang. Dugaan ini pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor kurang dari satu menit dua motor raib," ucap korban Agung, kepada wartawan, Senin (24/7/2023).

BACA JUGA:

Wanita Cantik Gagalkan Aksi Curanmor, Senpi Rakitan Pelaku Sampai Ketinggalan

Agung menceritakan, pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi untuk menjalankan aksinya. Ia baru sadar sepeda motor miliknya hilang, ketika diberitau oleh istrinya.

"Pelaku ini kalau dari rekaman dia langsung hampiri motor yang terparkir di dalam gang. Istri bangunin saya karena mau minta anter ke pasar tapi motor sudah hilang," kata Agung.

BACA JUGA:

Dirinya juga sudah membuat laporan kehilangan sepada motor ke Polsek Senen, Jakarta Pusat. Ia berharap pelaku segera bisa ditangkap karena aksinya sangat meresahkan masyarakat.

"Iya, saya juga sudah buat laporan ke Polsek Senen," paparnya.