5 Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan SIM Keliling hari ini, Selasa (25/7/2023), di lima lokasi.
Layanan SIM Keliling tersebut untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM).
Dilansir dari akun Twitter resminya @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB.
Berikut lima lokasi layanan SIM keliling di Jakarta hari ini:
Jakarta Timut (Jaktim) : Mall Grand Cakung.
Jakarta Selatan (Jaksel) : Halaman TMP Kalibata.
Jakarta Utara (Jakut) : LTC Glodok.