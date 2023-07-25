5 Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan SIM Keliling hari ini, Selasa (25/7/2023), di lima lokasi.

Layanan SIM Keliling tersebut untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dilansir dari akun Twitter resminya @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB.

Berikut lima lokasi layanan SIM keliling di Jakarta hari ini:

Jakarta Timut (Jaktim) : Mall Grand Cakung.

Jakarta Selatan (Jaksel) : Halaman TMP Kalibata.

Jakarta Utara (Jakut) : LTC Glodok.