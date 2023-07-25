Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Duel Maut Memakan Korban, Polisi Ungkap Motifnya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |06:29 WIB
5 Fakta Duel Maut Memakan Korban, Polisi Ungkap Motifnya
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

 

SATU orang tewas pada duel maut yang terjadi di Citeureup, Kabupaten Bogor. Polisi pun telah mengungkap motif dari duel tersebut.

Berikut sejumlah fakta terkait duel maut tersebut:

1. Polisi Ungkap Motif Duel Maut

Motif duel maut yang menewaskan satu orang di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terungkap. Pelaku nekat membunuh korban karena sakit hati tidak dipinjami uang.

"Hasil dari keterangan pelaku, motifnya karena mau pinjam uang, tapi tidak direspons korban," kata Kanit Reskrim Polsek Citeureup, Iptu Yayan Sopian dikonfirmasi wartawan, Senin 24 Juli 2023.

2. Pelaku Butuh Uang untuk Nikah

Pelaku berinisal DI meminjam uang kepada korban berinisial MS untuk memenuhi kebutuhannya. Ditambah, pelaku juga diketahui telah mengambil uang setoran di tempatnya bekerja.

"Butuh uang katanya, mau menikah juga. Terus si pelaku ini bermasalah di tempat kerjanya buat ngembaliin uang setoran toko 3 hari. Dua-duanya (pelaku dan korban) kepala toko D-Top," ucapnya.

3. Cekcok Mulut

Karena tidak dihiraukan ketika meminjam uang, sempat terjadi cekcok mulut antara pelaku dengan korban. Hingga akhirnya, terjadi penganiayaan dengan pisau yang menyebabkan korban tewas.

"Cekcok dulu, terus pakai tangan kosong baru pakai pisau itu," kata Yayan.

