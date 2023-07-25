2 Pria Diserang Geng Motor di Rawalumbu Bekasi, Satu Orang Meninggal

BEKASI - Dua pria diduga menjadi korban pembacokan di kawasan Pasar Tanah Merah, Rawalumbu, Kota Bekasi. Perisitwa itu terjadi pada. Senin 24 Juli 2023, malam. Korban diduga diserang geng motor dan satu di antara korban tersebut meninggal dunia.

Warga setempat berinisial S mengatakan kedua pria tersebut terlihat diserang oleh kawanan pemuda yang datang menggunakan sepeda motor. S juga melihat para pelaku ramai-ramai membawa senjata tajam.

"Ada ramai di situ. Saya lihat ada yang tergeletak di situ, yang motornya jatuh. Setelahnya enggak tahu lagi karena saya sembunyi, saya takut," ungkap S kepada wartawan.

Nahasnya, satu dari dua korban harus tewas di lokasi kejadian. Korban disebut mengalami luka pada bagian leher dan punggung.

"Yang satu selamat, yang satu lagi kena. Ada luka di leher dan punggung," ucapnya.

Polisi langsung menuju lokasi kejadian setelah menerima laporan adanya orang tewas. Setelahnya, korban langsung dievakuasi menuju RSUD Kota Bekasi.