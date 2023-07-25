Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sidang Penganiayaan David, Kini Giliran Mario dan Shane Hadirkan Saksi dan Ahli

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |10:52 WIB
Sidang Penganiayaan David, Kini Giliran Mario dan Shane Hadirkan Saksi dan Ahli
Sidang Mario Dandy di PN Jaksel (foto: dok Antara)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus penganiayaan David Ozora, dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas pada Selasa (25/7/2023). Rencananya, giliran terdakwa menghadirkan para saksi dan ahli.

Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto mengatakan, pada persidangan kali ini, terdakwa bakal menghadirkan saksi dan ahli A de Charge. Namun, dia tak merincikan giliran terdakwa Mario ataukah Shane yang menghadirkan saksi terlebih dahulu.

"Ya betul (sidang lanjutan Mario), saksi a de charge," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (25/7/2023).

Menurutnya, rencananya saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan hari yaitu ahli pidana. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail terkait identitas ahli tersebut

