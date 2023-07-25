Viral! Emak-Emak di Bogor Dibegal Kawanan Bandit Bersajam

BOGOR - Beredar video rekaman CCTV di media sosial, aksi begal yang menyasar ibu-ibu di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut.

Dalam video, terlihat seorang perempuan yang tengah mengendari motor di jalanan yang sepi. Dari arah belakang, terlihat dua orang yang berboncengan datang dan langsung memepet perempuan tersebut.

Salah satu pelaku turun dari motornya dan berusaha merampas motor yang dikendarai korban. Perempuan itu sempat berusaha mempertahankan motornya tetapi ditendang oleh pelaku dan melarikan diri.

"Pembegalan di perumahan taman griya asri cilebut barat. Pelaku dua orang membawa sajam berupa celurit. Kejadian hari ini 24 juli jam 4 subuh kronologi ibu saya sehabis mengantar ayah saya ke st bojong untuk berkerja dan setelah memasuki perumahan ibu saya diberhentikan oleh dua orang," tulis keterangan video dikutip MNC Portal, Selasa (25/7/2023).

Sementara itu terpisah, Kasi Humas Polres Bogor, Iptu Desi Triana membenarkan peristiwa itu terjadi di Sukaraja. Korban sudah diarahkan untuk segera membuat laporan ke polisi.

"Benar wilayah Sukaraja, korban sudah diarahkan buat laporan ke Polres. Iya pasti (diselidiki)," kata Desi.

