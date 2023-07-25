Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Emak-Emak di Bogor Dibegal Kawanan Bandit Bersajam

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |10:58 WIB
Viral! Emak-Emak di Bogor Dibegal Kawanan Bandit Bersajam
Kawanan begal di Bogor (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Beredar video rekaman CCTV di media sosial, aksi begal yang menyasar ibu-ibu di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut.

Dalam video, terlihat seorang perempuan yang tengah mengendari motor di jalanan yang sepi. Dari arah belakang, terlihat dua orang yang berboncengan datang dan langsung memepet perempuan tersebut.

Salah satu pelaku turun dari motornya dan berusaha merampas motor yang dikendarai korban. Perempuan itu sempat berusaha mempertahankan motornya tetapi ditendang oleh pelaku dan melarikan diri.

"Pembegalan di perumahan taman griya asri cilebut barat. Pelaku dua orang membawa sajam berupa celurit. Kejadian hari ini 24 juli jam 4 subuh kronologi ibu saya sehabis mengantar ayah saya ke st bojong untuk berkerja dan setelah memasuki perumahan ibu saya diberhentikan oleh dua orang," tulis keterangan video dikutip MNC Portal, Selasa (25/7/2023).

Sementara itu terpisah, Kasi Humas Polres Bogor, Iptu Desi Triana membenarkan peristiwa itu terjadi di Sukaraja. Korban sudah diarahkan untuk segera membuat laporan ke polisi.

"Benar wilayah Sukaraja, korban sudah diarahkan buat laporan ke Polres. Iya pasti (diselidiki)," kata Desi.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/338/3146976/begal-V6hD_large.jpg
Pulang Kerja, Pria di Bogor Ditendang Begal Lalu Motornya Dirampas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030317/rampas-motor-sejoli-di-depok-polisi-buru-5-pelaku-begal-sadis-WOQPQbB6jw.jpg
Rampas Motor Sejoli di Depok, Polisi Buru 5 Pelaku Begal Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030307/kawanan-begal-sadis-rampas-motor-sejoli-korban-dibacok-dan-dipukuli-1m7UWR5SUS.jpg
Kawanan Begal Sadis Rampas Motor Sejoli, Korban Dibacok dan Dipukuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/608/3014859/sadis-begal-motor-beraksi-di-medan-tangan-korban-nyaris-putus-dibacok-kIAfDoly3I.jpg
Sadis! Begal Motor Beraksi di Medan, Tangan Korban Nyaris Putus Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/338/3010800/polisi-buru-komplotan-pelaku-begal-ojek-online-di-cilincing-OWeapMqoM7.jpg
Polisi Buru Komplotan Pelaku Begal Ojek Online di Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/338/3008931/jatuh-dari-motor-saat-kabur-pelaku-begal-bonyok-dihajar-massa-di-bogor-oUYv6kbTMr.jpg
Jatuh dari Motor saat Kabur, Pelaku Begal Bonyok Dihajar Massa di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement