HOME NEWS MEGAPOLITAN

Partai Perindo Bedah Rumah di Kampung Lio, Tati Sri: Supaya Kehidupan Lebih Terjamin

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |11:05 WIB

Tati Sri Hardina salurkan bantuan bedah rumah warga dari Partai Perindo (Foto : MPI)
DEPOK - DPW Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo Jawa Barat berkolaborasi dengan DPD Perindo Kota Depok melakukan aksi bedah rumah menjadi layak huni di Kampung Lio, RT 3 RW 13, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat pada Selasa (25/7/2023).

Hal itu sejalan dengan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil dengan membedah hunian masyarakat.

Ketua DPW Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo Jawa Barat sekaligus Bacaleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Tati Sri Hardina bersama Ketua DPD Partai Perindo Depok, Anwar Nurdin terjun langsung ke lokasi bedah rumah warga tersebut. Ia pun berharap dengan uluran bantuan berupa bedah rumah membuat Partai Perindo semakin dikenal dan warga yang terbantu lebih terjamin dan sejahtera lagi.

"Harapannya agar Partai Perindo lebih dikenal bahwa partai yang peduli dengan masyarakat dan memperhatikan masyarakat supaya kehidupan lebih terjamin lagi, lebih sejahtera lagi ke depannya," ucap Tati saat ditemui di lokasi.

Tati menjelaskan bedah rumah ini timbul karena kemarin kita sempat blusukan door to door ke rumah warga di Kampung Lio Kecamatan Pancoran Mas tepatnya di RT 3 RW 13 dan melihat langsung rumah warga yang bocor dikala hujan melanda dan hampir roboh pada bagian atap.

"Kita melihat langsung rumah keluarga yang memang bocor setiap hujan dan tidak layak huni dan atapnya hampir roboh dan bisa membahayakan orang di dalamnya," ujarnya.

Tati menekankan bahwa bantuan bedah rumah diberikan secara gratis dan pemilik rumah lebih nyaman ketika beristirahat.

"Bantuan ini secara gratis dan dari pribadi karena sisi kemanusiaan kita yaitu harus tolong menolong dan supaya nantinya dapat berguna bagi pemilik rumahnya supaya nyaman tidurnya tidak bocor lagi ketika hujan dan beres semua permasalahan," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
