Rumahnya Dibedah Baja Perindo Jabar dan Perindo Depok, Warga: Bukti Nyata Tak Sekadar Janji

Lewat program bedah rumah, warga Kampung Lio, Depok menyatakan Partai Perindo memberikan bukti nyata tidak sekadar janji. (MPI/Refi Sandi)

DEPOK - DPW Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo Jawa Barat berkolaborasi dengan DPD Perindo Kota Depok melakukan bedah rumah menjadi layak huni di Kampung Lio, RT 3 RW 13, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat pada Selasa (25/7/2023). Hal itu sejalan dengan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil dengan membedah hunian masyarakat.

Salah satu warga penerima manfaat program bedah rumah, Deddy Setiadi mengatakan, sosok Bacaleg Tati Sri Hardina tidak sekadar janji, tapi memberikan bukti nyata untuk membedah rumah menjadi layak huni. Ia berharap Tati Sri dapat terpilih menjadi anggota DPRD Kota Depok 2024.

"Harapannya semoga Perindo ya Bu Tati Bacaleg Dapil Pancoran Mas bisa naik itu harapan ke depan. Karena beliau dengan bukti nyata tanpa janji-janji terbukti ya bedah rumah kami ini terlaksana dan di beberapa RT juga sudah dibuktikan jadi perlu bangku. Tenda Bu Tati Sri Hardina ini bukan janji, dia langsung memberikan kami. Bangga ke depannya semakin sukses Perindo terutama Dapil I Pancoran Mas Bu Tati Sri Hardina bisa naik," kata Deddy saat ditemui di lokasi, Selasa (25/7/2023).

Deddy menjelaskan, berawal dari door to door berbagi minyak kemasan di lingkungan sekitar rumah miliknya itu, Tati Sri langsung merespons untuk membantu dan membedah rumah tersebut.

"Jadi kronologi cerita Bu Rere (sapaan Tati Sri-red) door to door berbagi minyak dari RT ke RT. Kebetulan bu Tati Sri Hardina atau akrab dipanggil bu Rere ini mendatangi rumah kami lalu langsung merespons bahwa rumah kami perlu dibantu dan dibedah," ujarnya.