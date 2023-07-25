Truk Tabrak Tiang LAA, Tujuh Perjalanan KRL Kena Imbas

JAKARTA - Sebanyak tujuh perjalanan KRL terkena imbas terganggu perjalanannya. Hal itu menyusul kecelakaan truk yang menabrak tiang listrik aliran atas (LAA) pada lintas Pondok Ranji-Kebayoran pada Selasa (25/7) pagi.

Manager External Relation & Corporate Care KAI Commuter, Leza Arlan mengatakan, peristiwa itu tepatnya terjadi di KM 17+5 lintas Pondok Ranji-Kebayoran. Kecelakaan truk terjadi pada pukul 08.30 WIB.

"Imbas kendala tersebut, mulai pukul 08.43 WIB LAA pada lintas tersebut dipadamkan untuk keselamatan dan keamanan perjalanan Commuter Line dan proses perbaikan," kata Leza saat dikonfirmasi, Selasa (25/7/2023).

Sementara, untuk tetap melayani perjalanan KRL, KAI Commuterline pun melakukan rekayasa pola operasi perjalanan.

Adapun rekayasa yang diberlakukan adalah, perjalanan KRL dari arah Rangkasbitung atau Parung Panjang yang mengarah ke Tanah Abang. Nantinya perjalanan hanya akan sampai Stasiun Sudimara dan kembai ke Rangkasbitung.

Sementara untuk perjalanan dari arah Tanah Abang juga dilakukan pola operasi perjalanan. KRL hanya akan melayani hingga Kebayoran dan akan langsung kembali ke Tanah Abang.

"KAI Commuter mengimbau pengguna commuterline untuk selalu ikuti arahan petugas di lapangan," katanya.