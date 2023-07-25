Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Tabrak Tiang LAA, Tujuh Perjalanan KRL Kena Imbas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |11:35 WIB
Truk Tabrak Tiang LAA, Tujuh Perjalanan KRL Kena Imbas
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak tujuh perjalanan KRL terkena imbas terganggu perjalanannya. Hal itu menyusul kecelakaan truk yang menabrak tiang listrik aliran atas (LAA) pada lintas Pondok Ranji-Kebayoran pada Selasa (25/7) pagi.

Manager External Relation & Corporate Care KAI Commuter, Leza Arlan mengatakan, peristiwa itu tepatnya terjadi di KM 17+5 lintas Pondok Ranji-Kebayoran. Kecelakaan truk terjadi pada pukul 08.30 WIB.

"Imbas kendala tersebut, mulai pukul 08.43 WIB LAA pada lintas tersebut dipadamkan untuk keselamatan dan keamanan perjalanan Commuter Line dan proses perbaikan," kata Leza saat dikonfirmasi, Selasa (25/7/2023).

Sementara, untuk tetap melayani perjalanan KRL, KAI Commuterline pun melakukan rekayasa pola operasi perjalanan.

Adapun rekayasa yang diberlakukan adalah, perjalanan KRL dari arah Rangkasbitung atau Parung Panjang yang mengarah ke Tanah Abang. Nantinya perjalanan hanya akan sampai Stasiun Sudimara dan kembai ke Rangkasbitung.

Sementara untuk perjalanan dari arah Tanah Abang juga dilakukan pola operasi perjalanan. KRL hanya akan melayani hingga Kebayoran dan akan langsung kembali ke Tanah Abang.

"KAI Commuter mengimbau pengguna commuterline untuk selalu ikuti arahan petugas di lapangan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027163/penumpang-mendengar-suara-benturan-dan-ledakan-usai-kereta-tabrakan-dengan-bus-di-perlintasan-zWdOLxNeYy.jpg
Penumpang Mendengar Suara Benturan dan Ledakan Usai Kereta Tabrakan dengan Bus di Perlintasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027138/kereta-tabrakan-dengan-bus-di-perlintasan-sebidang-slovakia-6-orang-tewas-BylxtqWXXK.jpg
Kereta Ekspres Tabrakan dengan Bus di Perlintasan Tewaskan 6 Orang, Pengemudi Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/608/3009969/pulang-beli-mi-bocah-10-tahun-tewas-tertabrak-kereta-di-serdang-bedagai-sumut-JMjbLjSM4M.JPG
Pulang Beli Mi, Bocah 10 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Serdang Bedagai Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/338/3006262/pemotor-tewas-usai-tertabrak-kereta-saat-hendak-menyeberang-HTaWI8Dek1.jpg
Pemotor Tewas Usai Tertabrak Kereta saat Hendak Menyeberang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/338/3005959/pengendara-motor-tewas-tertabrak-kereta-api-saat-nyeberang-rel-di-kemayoran-GzFJaXjFQX.jpg
Pengendara Motor Tewas Tertabrak Kereta Api saat Nyeberang Rel di Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/610/2998975/update-bus-tertabrak-kereta-rajabasa-satu-tewas-dan-belasan-orang-kritis-0xlwnShy7B.jpg
Update Bus Tertabrak Kereta Rajabasa, Satu Tewas dan Belasan Penumpang Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement