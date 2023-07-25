Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Tabrak Lari di Cileungsi, Pria Tanpa Identitas Tewas Mengenaskan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |11:55 WIB
Korban Tabrak Lari di Cileungsi, Pria Tanpa Identitas Tewas Mengenaskan
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BOGOR - Seorang pria tanpa indentitas tewas usai menjadi korban tabrak lari, di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Polisi masih mencari minibus yang menabrak korban.

Kapolsek Cileungsi, Kompol Zulkarnaen mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 01.40 WIB dini hari tadi. Dari keterangan saksi, awalnya terdapat minibus yang melaju dari aeah Bekasi menuju Cileungsi.

"Di TKP menabrak penyebrang jalan," kata Zulkarnaen dalam keterangannya, Selasa (25/7/2023).

Dalam kejadian ini, korban meninggal dunia dengan luka parah pada bagian kepala. Sedangkan, minibus yang menabrak korban langsung melarikan diri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement