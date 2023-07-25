Korban Tabrak Lari di Cileungsi, Pria Tanpa Identitas Tewas Mengenaskan

BOGOR - Seorang pria tanpa indentitas tewas usai menjadi korban tabrak lari, di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Polisi masih mencari minibus yang menabrak korban.

Kapolsek Cileungsi, Kompol Zulkarnaen mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 01.40 WIB dini hari tadi. Dari keterangan saksi, awalnya terdapat minibus yang melaju dari aeah Bekasi menuju Cileungsi.

"Di TKP menabrak penyebrang jalan," kata Zulkarnaen dalam keterangannya, Selasa (25/7/2023).

Dalam kejadian ini, korban meninggal dunia dengan luka parah pada bagian kepala. Sedangkan, minibus yang menabrak korban langsung melarikan diri.